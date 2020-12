Sara Carreira (1999-2020). Morte trágica de jovem cantora

A cantora Sara Carreira, filha de Tony Carreira e Fernanda Antunes, morreu este sábado, aos 21 anos, na sequência de um acidente de automóvel no quilómetro 61 da A1 junto a Santarém. Em comunicado, a família já apelou à compreensão dos meios de comunicação e dos fãs para que possa despedir-se da artista, descrevendo-a como “uma filha, uma irmã, uma menina, uma princesa”.

De acordo com a Proteção Civil, o acidente ocorreu pelas 18h45 na localidade de Póvoa da Isenta. O óbito foi declarado no local. A colisão provocou ainda um ferido grave – Ivo Lucas, namorado da artista, de 30 anos, que apresentava uma fratura exposta no braço, disse fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro de Santarém – e dois ligeiros, que seguiam noutra viatura e foram transportados para o Hospital de Santarém. No local, estiveram 30 operacionais e 11 viaturas, entre os quais meios dos bombeiros de Pernes e de Santarém, dos Sapadores de Santarém, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Santarém e a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Torres Novas.

Através de um comunicado enviado à Lusa, a família Carreira pediu “paz” e “privacidade” numa altura de “dor imensa e uma tristeza profunda”. No texto, podia ler-se: “Neste momento em que nos invade uma dor imensa e uma tristeza profunda, pedimos humildemente a todos, sobretudo à comunicação social, que nos permitam despedir da nossa Sara com a paz e com a privacidade que a nossa família neste momento precisa”, sendo que foi sublinhado que “deve haver poucos momentos de dor que se assemelhem à perda de uma filha, uma irmã, uma menina, uma princesa”.

Em 2012, com apenas 13 anos, Sara protagonizou o tema Hoje, Menina, Amanhã, uma Mulher, no Pavilhão Atlântico (atual Altice Arena) com o pai. Após o sucesso dos filhos Mickael e David Carreira – hoje com 34 e 29 anos, respetivamente –, que lhe seguiram as pisadas, Tony Carreira apresentava publicamente o talento de Sara. A balada escrita pelo autor de sucessos como Sonhos de Menino ou Depois de Ti narra o processo de crescimento de uma filha, na perspetiva de um pai. “Mas quando fores embora / Contigo também vai / O coração de um pai” e “A nossa despedida / Não quer dizer adeus” são alguns dos versos que compõem a canção e têm sido fortemente partilhados nas redes sociais. “Ouvindo a letra da música neste momento é de ‘arrepiar’. Muita força para os pais e restante família”, “Nunca a letra desta música fez tanto sentido” ou “Linda música. Infelizmente, ele parecia prever a despedida da filha” são alguns dos comentários que os internautas têm divulgado no Facebook.

Curto e inevitável percurso na música

Para gravar a canção com o progenitor, Sara teve aulas privadas de canto com o cantor e ator FF. Aos 15 anos, Sara participou no conto musical francês Martin et les Fées, no papel da fada Celia, adotando o apelido artístico Carreira pelo qual será sempre lembrada, seguindo os exemplos artísticos do pai e dos irmãos. Em 2018, Sara iniciou carreira musical em nome próprio, tendo lançado Vou Ficar, um dos maiores êxitos da artista que, à data de fecho desta edição, acumulava mais de três milhões de visualizações no canal de YouTube. Seguiram-se Para não Chorar e Sentimento, integrados no primeiro EP da cantora, Metade editado em novembro de 2019. Em abril de 2020, editou o EP Sem Ninguém Saber. Neste, estão integradas, entre outras, a música que gravou com o irmão David Carreira, Gosto de Ti.

A cumplicidade existente entre a dupla era notória por meio da entoação de versos como “Mesmo estando longe estou aí / Só quero que a vida um dia te faça feliz / Tu nem sabes o que és pra mim / E eu nem sei, como dizer / O quanto eu gosto de ti”.

Paixão pela moda

Para se dedicar de corpo e alma ao sonho de se tornar artista, nos últimos três anos, a jovem cancelou a matrícula na universidade onde havia começado por frequentar a licenciatura em Estudos Orientais. No entanto, quis concretizar igualmente o sonho de ter uma marca de roupa própria, “Esse by Sara Carreira”, com o apoio da estilista Micaela Oliveira.

“Nem acredito que vou lançar a minha primeira coleção de roupa e com a Micaela, uma grande amiga minha de há muitos anos. Não podia estar mais feliz e grata”, escreveu Sara no Instagram no dia do último aniversário.

O aniversário

Na véspera do acidente na A1, Sara juntou alguns amigos mais próximos para celebrar o seu 21.º aniversário. “Comemora o aniversário não sei quanto tempo depois”, escreveu a também cantora Bárbara Bandeira na legenda da publicação, no Instagram, aludindo ao facto de Sara Carreira ter feito anos no dia 21 de outubro e apenas os ter celebrado em dezembro.

Mas, em outubro, Tony Carreira publicou uma foto da filha com a descrição “Ontem menina, hoje uma mulher. Parabéns, Sara! Je t’aime mon poussin”, numa referência a uma provável alcunha amorosa que atribuía à caçula, sendo que a palavra poussin significa “pintainho” em francês. É de referir que Sara nasceu em Dourdan, Essone, em França.

União familiar

Em 2013, em conversa com o apresentador Daniel Oliveira, no programa Alta Definição, Tony Carreira explicou que sempre teve uma relação de amor incondicional e de cumplicidade com os filhos. “Eles sempre souberam como eu era, porque nunca escondi nada a eles, tanto o melhor como o pior lado. Espero que do lado deles seja igual em relação a mim. Eles comigo podem falar de tudo, absolutamente de tudo. Porque o pior dos erros que eles comentam, o melhor amigo deles serei sempre eu”, acrescentando “Tenho uma relação muito de amigos com eles. Eu falo coisas com eles que a Fernanda nem lhe passa pela cabeça. E é melhor que não lhe passe pela cabeça”, contou.

Reações

Algumas celebridades reagiram à tragédia na rede social Instagram. “Absolutamente em choque com a morte da Sara Carreira. Que a família encontre forças para superar esta tragédia”, escreveu a blogger Ana Garcia Martins, conhecida por Pipoca Mais Doce. “Estou a tremer.. como é́ que é ́possível. Não há́ palavras. Descansa em paz, Sara. Que Deus reconforte os corações destes familiares”, explicou Isabela Cardinali, ex-concorrente da Casa dos Segredos. O cantor Agir partilhou “Das almas mais queridas de sempre. Um abraço de força à família e muita coragem Ivo. Até sempre Sara”. Fernando Daniel, autor de êxitos musicais como “Melodia da Saudade”, redigiu: “De luto. A Sara não merecia, ninguém merece partir tão cedo. Estive com a Sara poucas vezes, mas o suficiente para perceber que era uma ternura de pessoa e um Ser com uma luz incrível. Tinhas uma vida pela frente. De todas as pessoas que se cruzaram contigo, nenhuma ficou indiferente ao que tu eras, tenho a certeza. Força a toda a família, e as melhoras para todos os envolvidos”. Na rede social Twitter, o cantor Diogo Piçarra escreveu “Ainda não acredito”.

Programas cancelados

As duas estações de televisão decidiram cancelar alguns programas previstos para domingo à tarde. “A TVI não emite este domingo o Somos Portugal em respeito pelo trágico desaparecimento de Sara Carreira”, anunciou a estação de televisão nas redes sociais. “O Somos Portugal é um programa que celebra os artistas e o país, mas num registo não adequado ao momento”, lê-se na página da TVI, que dá à família Carreira “os seus sentimentos”.

Também a SIC partilhou nas suas redes sociais, assim como o diretor de programadas da estação, Daniel Oliveira, que “em virtude desta perda brutal, a SIC decidiu não realizar os programas Olhó́Baião! e Domingão em Casa deste dia 6 de dezembro”.

Estado de saúde de Ivo Lucas

O namorado da vítima mortal encontra-se fora de perigo após ter sido submetido a uma cirurgia por uma fratura exposta no braço. O ator e cantor está a receber apoio psicológico depois de ter recebido a notícia da morte da namorada no local do acidente, sendo que era o artista quem conduzia o veículo.