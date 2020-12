OE transvirado

Do BE portanto poderia esperar-se o pior (mesmo com Louçã a pontificar de fora). Já do PSD, partido com queda para os Governos, julgávamos que viria uma política mais responsável.

por Pedro d'Anunciação

Que o BE se tinha posto de fora, perecendo preferir a direita a governar, para se sentir oposicionistamente cómodo, parecia uma evidência. A verdade é que Catarina Martins nunca me convenceu. E Mariana Mortágua perece mais uma técnica do que uma política.

E há dias, na RTP, a Helena Garrido bem explicou como o dinheiro para o Novo Banco, dado fora do Fundo de Resolução como o BE sempre quis, sairia muito mais caro aos contribuintes. O que provavelmente nem sequer impressionava a sua política propagandista, nem a de Costa, se as palavras de Helena Garrido ficarem muito circunscritas. Do BE portanto poderia esperar-se o pior (mesmo com Louçã a pontificar de fora). Já do PSD, partido com queda para os Governos, julgávamos que viria uma política mais responsável.

Enfim, com estas grandes tiradas políticas, quem se lixa é o mexilhão. Porque o Novo Banco terá sempre o dinheiro contratualmente garantido, com o apoio do BCE. Talvez valesse a pena ‘lixarem-se’ também, como grandes responsáveis, o PSD e o BE, pelo menos em apoios eleitorais. Passariam, com vantagem de todos, a pensar melhor antes de agirem, e não a pensarem mais depressa do que o Luky Luke dispara (que é como quem diz, a não pensarem).