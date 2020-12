Efemérides de 7 de Dezembro de 2020

1732 Abriu há 288 anos a Royal Opera House, em Covent Garden, Londres (uma das maiores salas de espectáculos do mundo), a casa da ópera do compositor Handel (1685-1759).

1842 Teve lugar há 178 anos o concerto inaugural da Orquestra Filarmónica de Nova Iorque, uma das Big Five (5 cinco maiores e melhores Orquestras do País, que incluem ainda a Sinfónica de Boston, de 1881, a de Chicago, 1891, Filadélfia, 1900, e Cleveland, 1918).

1965 No final do Concílio Vaticano II (1963-65), foi aprovada há 55 anos a declaração sobre liberdade religiosa, para pôr fim ao litígio entre as igrejas católica e ortodoxa.

1990 As delegações dos 107 países presentes nas negociações GATT, Acordo Geral de Tarifas e Comércio, abandonaram Bruxelas há 30 anos, gerando um impasse de quatro nas negociações das trocas comerciais entre a Europa e os EUA.

2001 Foram revelados há 19 anos documentos que denunciaram a conivência dos EUA na invasão, pela Indonésia, de Timor-Leste em 1975, envolvendo o então Presidente Gerald Ford, o secretário de Estado Henry Kissinger e o líder de Jacarta, Suharto.

2002 Inaugurado há 18 anos o Metro do Porto pelo primeiro-ministro da época Durão Barroso (n.1956 e em funções entre 2002-04), lançado no mandato do então presidente da Câmara socialista Fernando Gomes (n.1946, e ali em funções entre 1989-99).

2013 A Organização Mundial do Comércio (OMC) anunciou há 7 anos ter sido aprovado, na reunião ministerial que decorreu na ilha indonésia de Bali, um acordo de facilitação do comércio mundial, o primeiro da sua história.

2015 Ricardo Salgado, o ex-presidente do BES, e mais outros quatro elementos da família Espírito Santo (José Manuel Espírito Santo, António Ricciardi, Manuel Fernando Espírito Santo e Mosqueira do Amaral) pediram há 5 anos ao Ministério Público que escondesse que receberam uma comissão de 5 milhões de euros, no âmbito do negócio da compra dos submarinos, tema divulgado pela Visão.

2016 A Comissão Europeia decidiu há 4 anos agir contra 7 Estados-membros na sequência do escândalo da manipulação de emissões poluentes pela Volkswagen, entre os quais a Alemanha, por terem falhado na aplicação das sanções previstas na lei comunitária.

2017 O Tribunal da Relação de Lisboa decidiu há 3 anos a extradição para o Brasil do empresário Raul Schmidt, no âmbito do processo Lava Jato.

2018 O ex-procurador do Ministério Público Orlando Figueira foi condenado há 2 anos a outros seis mais oito meses de prisão, e o advogado Paulo Amaral Blanco a quatro anos e quatro meses de prisão com pena suspensa no âmbito do processo Fizz.