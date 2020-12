Matthew Perry mandava a ex-namorada grávida comprar-lhe droga

A carreira de Matthew Perry quase tão marcada pelo seu papel na série Friends como pela sua muito pública batalha contra o vício de drogas, agora há novos pormenores que foram revelados pela sua ex-companheira Kayti Edwards.

Segundo as declarações de Edwards ao The Sun, Matthew Perry pedia-lhe para ir comprar substâncias ligais, aproveitando-se do facto de a namorada estar à espera de bebé na ltura, justificando que ninguém iria desconfiar de uma grávida.

"Estava grávida de cinco meses e andava para cima e para baixo a comprar coisas para ele. Dizia-me que nunca ninguém desconfiaria de uma mulher grávida", recordou.

Segundo Kayti Edwards, Matthew Perry queria as mais variadas drogas, como cocaína, heroína e comprimidos.

Em troca do ‘favor’, a ex-namorada chegou a receber entre 3 mil e 4 mil euros de cada vez.

Kayti Edwards sublinhou ainda o facto de o ator nunca ter deixado de trabalhar apesar do vício, nas gravações de Mr. Sunshine todos percebiam que não estava bem, mas Matthew Perry sempre se recusou a admiti-lo.

Só em maio de 2011, é que o ator deu entrada numa clínica de desintoxicação, para se inscrever no seu terceiro programa de reabilitação, o primeiro foi em 1977 e o segundo em 2001.

Atualmente, Matthew Perry parece ter a doença controlada, estando noivo de Molly Hurwitz.