Tom Cruise quer ser o primeiro ator a gravar no Espaço

Tom Cruise tem um novo desafio: quer ser o primeiro ator a gravar cenas no Espaço e, segundo a imprensa internacional, já terá abordado a NASA.

O ator, de 58 anos, conhecido por gostar de fazer ele próprio a maioria das suas sequências de ação, em vez de usar um duplo, queria que a saga Missão Impossível, do qual é protagonista, incluísse uma cena no Espaço. Tom Cruise está disposto a tudo e não olhará a gastos para cumprir o seu desejo.

"O Tom é conhecido por fazer as suas próprias cenas nos filmes e protagonizou alguns dos momentos de cinema mais elaborados. O seu segredo é levar as coisas a um outro nível, como ninguém o fez anteriormente - claro que aqui a grande incógnita é se realmente se pode filmar no espaço", adiantou uma fonte próxima do ator ao The Sun.

A mesma fonte afirmou que o ator garante que vai fazer a ideia resultar e que até já falou com a NASA.