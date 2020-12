Miley Cyrus convida fã para encontro através do TikTok

Uma utilizadora do TikTok (@elblakee) publicou um vídeo a dançar a música Plastic Hearts, de Miley Cyrus, e aproveitou para lançar um desafio a si própria e à cantora: se Miley comentasse um vídeo, a rapariga comprometeu-se a fazer uma tatuagem com aquilo que a cantora quisesse. Em vez disso, a artista convidou-a para um encontro, um gesto que prova que tentar não custa.

“Se a Miley comentar eu faço qualquer tatuagem que ela queira”, escreveu a utilizadora no vídeo que publicou no TikTok. “E se for as horas e o lugar do nosso primeiro encontro?”, escreveu Cyrus nos comentários, ao que a rapariga respondeu: “Estou pronta para te levar a sair quando quiseres”.

Mas a verdade é que a ex-namorada de Cody Simpson tem estado imparável nesta rede social. Por exemplo, recentemente um casal publicou um vídeo no TikTok, onde escreveram que se Miley Cyrus comentasse eles casavam-se. “Espero que corra melhor a vocês as dois do que a mim”, comentou atriz norte-americana, referindo-se ao casamento com Liam Hemsworth, de quem se divorciou ao fim de oito meses. O casal publicou depois outro vídeo e cantora voltou a comentar, dizendo “ele ama-te tanto”.

Para além do tempo que passa nesta aplicação, Miley revelou que tem estado mais online por causa da quarentena. No The Howard Stern Show admitiu que é “realmente interessante e desafiante” conhecer outras pessoas e ir a encontros, por isso, revelou que tem procurado outros caminhos. “Faço muito sexo pelo FaceTime”, disse.