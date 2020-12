Produção industrial desacelerou em 2019

A fabricação de veículos automóveis e as indústrias alimentares foram as atividades que registaram os contributos positivos mais significativos

O total das vendas de produtos e prestação de serviços na indústria atingiu 94,1 mil milhões de euros em 2019, representando um aumento nominal de 2,7% face ao ano anterior (+7,1% em 2018), segundo o INE.

Do lado oposto, as atividades que contribuíram negativamente foram a eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio, com -0,5 p.p., as Indústrias metalúrgicas de base e a Indústria do couro e dos produtos de couro, ambas com -0,2.p.p..