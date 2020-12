Ellen DeGeneres é a nova vizinha do príncipe Harry e Meghan Markle

Ellen DeGeneres e a mulher, Portia de Rossi, vão ser vizinhos do Príncipe Harry e de Meghan Markle, em Montecito, na região nordeste de Los Angeles, no estado da Califórnia.

A mansão, propriedade de Dennis Miller e Carloyn Espley-Miller, que ali moravam desde 2006, terá custado 49 milhões de dólares a Ellen e Portia, ou seja, cerca de 40 milhões de euros, o que o The Wall Street Journal considera ser um dos negócios imobiliários mais caros do condado de Santa Barbara.

A nova propriedade do casal tem quatro hectares e um edifício principal com estilo de construção holandês do Cabo da África do Sul, um celeiro e um grande lago com lírios.

O Príncipe Harry não queria criar família em Los Angeles, mas os duques e Sussex acabaram por não ficar muito longe e mudaram-se para Montecito, que tem “um cenário pitoresco e uma arquitetura fantástica”, aos olhos de Meghan Markle, disse uma fonte ao US Weekly. “O Harry odiava aquilo [Los Angeles] – a altura do ano foi tão errada por causa da pandemia e eles não tinham privacidade”, disse a mesma fonte. “Mudarem-se para lá [Montecito] foi sempre uma opção, mas primeiro quiseram dar uma oportunidade a Los Angeles”.