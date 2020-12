Société Générale vai fechar quase metade das agências até 2025

O Société Générale (SocGen) anunciou que irá iniciar a sua estratégia para aumentar a rentabilidade, fundindo as suas duas redes de bancos. Esta medida leva ao encerramento de 600 das suas 2100 agências até 2025.

Com estas operações de fusão prevê economizar mais de 350 milhões de euros já em 2024 e quase 450 milhões de euros em 2025.

Este plano custará entre 700 a 800 milhões de euros, de acordo com o SocGen. "A quantidade de sinergias previstas pela administração está de acordo com as nossas expectativas, todavia os custos de reestruturação são maiores dos que antecipamos", salientaram os analistas do UBS numa nota citada pela CNBC.