Depressão Ernesto coloca vários distritos sob aviso amarelo até terça-feira

A partir desta segunda-feira à tarde e até terça-feira, vai passar por Portugal continental a depressão Ernesto, que deve causar agitação marítima, vento forte, neve, descida da temperatura e precipitação, indicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) em comunicado

A partir de hoje à tarde estão previstas rajadas de vento até 100 quilómetros por hora nas terras altas e a 70 quilómetros por hora no litoral a norte do Cabo Mondego.

Precisamente por causa do vento, os distritos de Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Castelo Branco, Coimbra e Braga foram colocados pelo IPMA sob aviso amarelo até às 6h00 de terça-feira.

O IPMA coloca as regiões sob aviso amarelo sempre que exista risco para atividades dependentes da meteorologia.

Na costa ocidental de Portugal continental, a agitação marítima vai trazer ondas de noroeste e com altura de 4 a 5 metros a norte do Cabo Raso. Nesse sentido, por causa da agitação do mar, estão sob aviso amarelo os distritos de Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Lisboa, Leiria, Coimbra e Braga até às 15h00 de terça-feira.

No Norte e no Centro deve haver períodos de chuva ou aguaceiros, que nas cotas acima de 1.400/1.600 metros devem chegar na forma de neve, e descendo gradualmente para 1.000 metros/1.200 metros. Bragança, Guarda, Vila Real, Braga e Castelo Branco ficam sob aviso amarelo até às 12h00 de terça-feira devido à queda de neve.

Nos Açores, vai haver uma descida de temperatura até quarta-feira por causa do transporte de uma massa de ar frio na circulação conjunta da depressão Ernesto, com um anticiclone localizado a sul do arquipélago.