Shawn Mendes e Camila Cabello já pensam em casamento

Cantor admitiu recentemente que todas as músicas que já escreveu eram sobre Camila Cabello

Shawn Mendes admitiu em entrevista ao Entertainment Tonight, quando promovia o seu novo álbum, Wonder, que ele e Camila Cabello, que começaram a namorar o ano passado, já falaram sobre casar.

“Eu acho realmente que quando sabes, sabes”, disse o cantor. “Ela é uma das minhas melhores amigas desde que eu tinha 15 anos. Não sei, ao mesmo tempo, sei que somos muito jovens, então não quero saltar incrivelmente rápido, mas acho que quando encontras a tua pessoa, sentes e sabes que encontraste a tua pessoa”, completou.

No seu documentário da Netflix, In Wonder, Mendes chegou mesmo a admitir que todas canções que já escreveu eram sobre Camila Cabello. Na entrevista, o cantor disse que o casal não estabelece nenhumas regras na 'arte' de cada um.

“Eu acho que nós somos os dois super sensíveis, o que cria muita sensibilidade no nosso relacionamento, mas somos compositores, então estamos constantemente à procura dos melhores tópicos da vida e eu não sei, eu sou muito emocional”, disse.