Portugal ultrapassa as 5 mil mortes por covid-19 desde o início da pandemia

Portugal registou esta segunda-feira mais 2.597 infetados com o novo coronavírus, o que eleva o total acumulado de casos desde o início da pandemia para os 325.071, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS). Hoje, houve a lamentar mais 78 mortes. Assim, Portugal ultrapassa a barreira dos 5 mil óbitos por covid-19 desde o início do ano.

A região do país mais afetada continua a ser o Norte: hoje, registou mais 1.231 infeções por covid-19. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com mais 917, o Centro, com 292, o Alentejo, com 92 e o Algarve, com 35. Nos Açores, houve mais 21 infeções a registar e na Madeira nove.

No que diz respeito ao número de mortes, nas últimas 24 horas morreram 38 infetados no Norte, 24 em Lisboa e Vale do Tejo, 14 na região Centro do país e dois no Alentejo. Nas ilhas e no Algarve não houve, esta segunda-feira, qualquer morte a lamentar causada pela covid-19.

A DGS divulgou também esta segunda-feira os dados relativos à distribuição geográfica dos casos confirmados por concelhos, com uma incidência cumulativa a 14 dias de 19 de novembro a 2 de dezembro.

Os concelhos mais afetados são Freixo de Espada à Cinta, com uma incidência cumulativa a 14 dias de 2153 casos, Mondim de Basto, com 2030, Gavião, com 1931, Trofa, com 1848, Guimarães, com 1814, Vila Nova de Famalicão, com 1789 e Fafe, com 1656 casos.

Os hospitais portugueses têm internadas 3.367 pessoas com o novo vírus, mais 99 do que ontem, das quais 513 estão a ser tratadas em unidades de cuidados intensivos, menos uma do que no domingo. Já recuperaram da doença 245.843 pessoas, 2.788 nas últimas 24 horas.

Existem agora 74.187 casos ativos da doença em Portugal, menos 269 do que no dia anterior. As autoridades de saúde têm por esta altura 77.498 contactos em vigilância, mais 78.