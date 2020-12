GNR recupera 50 mil euros em material de construção civil furtado

A GNR recuperou, este sábado, diverso material furtado de um estaleiro de construção civil, com um valor estimado em 50 mil euros, na localidade de Carrazedo, Amares.

Em comunicado, a força de segurança revela que no âmbito de uma ação de patrulhamento preventivo, os militares “detetaram uma carrinha dissimulada nas imediações de um estaleiro de obras de construção civil, havendo indícios de se encontrar a decorrer um furto. No seguimento das diligências, detetaram dois indivíduos no interior do estaleiro que, ao sentir a presença dos militares, se colocaram em fuga”.

A viatura foi apreendida e foram recuperadas cerca de 45 máquinas de uso diverso em construção civil, sete bobinas com centenas de metros de fios de cobre, seis bobinas com várias dezenas de metros de tubos de cobre para sistemas de aquecimento e ar condicionado.

O material recuperado será entregue aos seus legítimos proprietários.

A GNR revela que foram ainda detetados danos na obra provocados pela retirada das tubagens de aquecimento e ar condicionado.