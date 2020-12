Conheça aqui os assuntos mais comentados pelos portugueses no Facebook em 2020

Covid-19, Papa Francisco e Miguel Oliveira têm algo em comum: foram alguns dos assuntos mais comentados no Facebook em Portugal durante 2020, informou a iniciativa Facebook: Year in Review em comunicado, esta segunda-feira.

Os temas mais falados pelos portugueses na rede social podem ser sumarizados em quatro categorias: covid-19, comunidade e fé, pop-culture e ícones.

“Em circunstâncias extraordinárias, as comunidades encontraram formas de se manterem conectadas e falarem sobre os vários assuntos em torno da pandemia”, diz o comunicado, que destaca acontecimentos como o dia em que a Organização Mundial da Saúde declarou a covid-19 como pandemia, a 11 de março, a morte do escritor chileno Luis Sepúlveda, causada pelo novo vírus e o Dia da Liberdade (25 de abril), quando os portugueses cantaram a Grândola Vila Morena à janela, em vez de descer a Avenida da Liberdade, por causa do confinamento.

Os portugueses juntaram-se ainda “no Facebook para homenagear as figuras que tiveram um impacto significativo em todo o mundo”, como é o caso do compositor e maestro italiano Ennio Morricone, que morreu aos 91 anos, depois de complicações devido a uma queda, e Kenny Rogers, cantor country “e voz de êxitos pop como a balada romântica We’ve got tonight”, que morreu de causas naturais aos 81 anos, no dia 21 de março.

Em pop-culture, a primeira vitória de Miguel Oliveira em Moto GP, no Grande Prémio de Estíria, em Spielberg, na Áustria, foi amplamente comentada pelos portugueses no Facebook, assim como a primeira celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa, a 5 de maio, que foi “ pela 40ª Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), em novembro de 2019”.

Por fim, no tópico comunidade e fé, “as pessoas usaram o Facebook para manter a comunidade junta, mesmo à distância”. O assunto mais comentado foi o Papa Francisco, que a 5 de abril “iniciou a Semana Santa com a celebração litúrgica sem presença de fiéis”.

Destaque ainda para as angariações de fundos que “mais apoio receberam por parte dos utilizadores em Portugal”: IRA - Intervenção e Resgate Animal, Operação Nariz Vermelho, East Algarve Families in Need E CASA - Centro de Apoio ao Sem Abrigo.