A doença misteriosa que já mandou centenas de pessoas para o hospital no sul da Índia

Uma doença misteriosa já levou ao internamento de centenas de pessoas na cidade de Eluru, estado de Andhra Pradesh, na Índia, e fez, pelo menos, uma vítima mortal.

De acordo com as autoridades de saúde local, já foram internadas mais de 400 pessoas desde o fim de semana. Os pacientes têm vários sintomas, nomeadamente náuseas, convulsões e perda de consciência. Contudo, continua a ser investigado o que estará a deixar as pessoas doentes.

O estado indiano enfrenta este mistério, numa altura em que a pandemia da covid-19 não dá tréguas. O estado de Andhra Pradesh é um dos mais afetados pelo novo coronavírus no país, com mais de 800 mil infeções confirmadas.

No entanto, os médicos têm descartado qualquer relação entre a covid-19 e as hospitalizações dos últimos dias. Segundo o ministro da Saúde, Alla Kali Krishna Srinivas, todos os pacientes testaram negativo para o novo coronavírus.

“As pessoas que ficaram doentes, principalmente as crianças, de repente começaram a vomitar depois de se quixarem de dor dos olhos. Alguns desmaiam ou convulsionam”, disse um médico do hospital público de Eluru, em declarações ao The Indian Express.

O governo já adiantou que várias equipais médicas especiais estão a ser enviadas para a cidade para investigarem a causa da doença. As amostras de sangue dos pacientes não revelaram nenhuma evidência de infeção viral.

"Descartamos a contaminação da água ou poluição do ar como causa depois de as autoridades visitarem as áreas onde as pessoas adoeceram", disse o ministro da Saúde. "É uma doença misteriosa e apenas análises de laboratório vão revelar exatamente o que é”, acrescentou.

Por outro lado, o partido de oposição Telugu Desam pediu uma investigação mais alargada e insiste que a causa da doença foi contaminação.