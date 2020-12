5G. Portugal não se pode atrasar, diz regulador

O presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) defendeu que “o importante é que o país não se atrase no processo” do 5G, referindo que o regulador acompanha as contestações em tribunal “com toda a tranquilidade”.

Recorde-se que os operadores contestam o regulamento do processo de atribuição de 5G, tendo colocado várias ações em tribunal, queixas a Bruxelas e providências cautelares.

"Estamos confiantes que obviamente os tribunais analisarão tudo o que estiver em hoje, mas o que é importante é que, passo a passo, o país não se atrase neste processo", salientou João Cadete de Matos.

Em relação às candidaturas ao leilão de quinta geração, adiantou que "o processo está a decorrer com toda a normalidade", estando a Anacom a fazer a verificação das mesmas sobre o "cumprimento dos preceitos".

"Contamos ainda no final do ano ou logo no início" de janeiro "iniciar as rondas do leilão e atribuir as frequências", acrescentou.

Sobre a data limite do final do leilão, Cadete de Matos explicou que "não existe", porque "depende do número de rondas".

"Acreditamos que ao longo do primeiro trimestre o processo esteja concluído", apontou o presidente da Anacom.