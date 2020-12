Marcelo confirma recandidatura a Belém: "Não vou sair a meio de uma caminhada exigente e penosa"

Marcelo Rebelo de Sousa confirmou que é recandidato nas eleições presidenciais de 24 de janeiro. O seu discurso na pastelaria Versailles começou um pouco antes das 18h00, próximo do Palácio de Belém. Numa nota prévia lembrou que escolheu o espaço da pastelaria porque foi no passado a sua sede de campanha.

"A minha primeira palavra é para vos dizer que sou candidato à Presidência da República: porque temos uma pandemia para enfrentar, porque temos uma crise económica e social para vencer, porque temos uma oportunidade única de além de vencer a crise mudar para melhor Portugal", começou por dizer.

Ao confirmar que era recandidato, Marcelo lembrou o porquê de só agora anunciar a sua decisão.” Quis tomar decisões essenciais como Presidente e não como candidato”, declarou. "Podem ter a certeza de que tentei fazer sempre o melhor que sabia e podia", prosseguiu Marcelo.

O também chefe de Estado garantiu ainda que “quem avança para esta eleição é exatamente o mesmo de há cinco anos”.

O recandidato reconheceu que o momento é difícil mas garantiu: “Não vou sair a meio de uma caminhada exigente e penosa”. Marcelo aludia à pandemia da covid-19 e à crise económica. No início prometeu que fará debates com todos os seus adversários.

Recorde-se que, entre os candidatos a Belém estão, além do atual Presidente da República, a socialista Ana Gomes, o comunista João Ferreira, Marisa Matias, do Bloco de Esquerda, e André Ventura, do Chega.