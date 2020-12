Polícia belga interrompe nova orgia

Já na semana passada, tinha acabado com uma outra orgia com 25 homens, em Bruxelas, na qual participou József Szájer, o braço direito no Parlamento Europeu do primeiro-ministro da Hungria.

A polícia belga interrompeu no último fim de semana uma orgia ilegal por não cumprir as regras contra a covid-19 na cidade de Paal, zona leste do país, e na qual participaram 10 pessoas.

Já na semana passada, tinha acabado com uma outra orgia com 25 homens, em Bruxelas, na qual participou József Szájer, o braço direito no Parlamento Europeu do primeiro-ministro da Hungria.

O eurodeputado, que ocupava o cargo há quatro mandatos consecutivos, apresentou a demissão no domingo sem apresentar grandes justificações, além de “razões pessoais” e “cansaço”.

A festa decorreu num apartamento no primeiro andar de um bar no centro histórico de Bruxelas, aconteceu a meros metros da esquadra da polícia da capital belga, que se situa na mesma rua.