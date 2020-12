Ex-marido de Naya Rivera partilha fotografia com o filho a desejar boas festas

Atriz morreu afogada há cinco meses, quando dava um passeio de barco com o filho, de 5 anos.

O ex-marido de Naya Rivera, Ryan Dorsey, que esteve com a atriz de 2014 a 2018, partilhou uma fotografia com o filho, Josey, de cinco anos, no Instagram a propósito da época natalícia.

Josey aparece ao colo do pai, a tentar tocar na estrela que se encontra no topo da árvore de Natal. “Boas festas para todos. Tu, tu e até tu. Espero que não tenham nada mais além de felicidade, excepto tu. Estou a falar contigo, 2020”, escreveu Ryan na legenda, referindo-se à morte de Naya Rivera, há cinco meses, e à pandemia.

Recorde-se que, em julho, a atriz alugou um barco para passear com o filho num lago e, três horas depois, o menino foi encontrado sozinho a dormir com o colete salva-vidas. O corpo de Naya Rivera só foi encontrado dias depois em buscas por mergulhadores.