Amy Schumer tem uma cenoura de estimação que se assemelha a genitais masculinos | FOTO

Amy Schumer, como não podia deixar de ser, utilizou novamente o Instagram para partilhar uma parte cómica do seu dia. Desta vez, revelou aos fãs que está a preservar numa caixa uma cenoura que se assemelha aos genitais de um homem.

Tudo começou quando, no mês passado, mostrou aos fãs pela primeira vez, com surpresa, a cenoura que o marido, Chris Fischer, chef, encontrou e lhe fez questão de mostrar.

“Isto é só uma cenoura, ok? Não é um adereço, não é um jogo. Isto é uma cenoura, malta”, disse a comediante, que, dias depois, falou novamente da cenoura aos seguidores, mostrando-se preocupada por não saber como haveria de preservar a cenoura, sem que se deteriorasse.

Segundo a PageSix, na altura, Amy Schumer afirmou que a cenoura lhe faz lembrou a primeira vez que viu um pénis, quando assistiu o filme “Lista de Schindler”.

A atriz apelou, então, aos fãs que a ajudassem com informações para ajudar a preservar o vegetal. “Esta cenoura não deveria morrer no nosso frigorífico”, afirmou, empenhada com esta missão.

Entretanto, segundo a mais recente atualização feita por Schumer, o casal conseguiu finalmente arranjar forma de manter o seu vegetal de estimação intacto. “Processo de preservação da cenoura começou”, escreveu a comediante na legenda do Instagram que acompanha uma foto da cenoura numa caixa.