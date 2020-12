Família Kardashian não vai ter festa de Natal pela primeira vez em 42 anos

Pela primeira vez em 42 anos a família Kardashian/Jenner não vai organizar a festa de Natal familiar que costuma fazer todos os anos, tudo por causa da pandemia, anunciou Khloé Kardashian no Twitter.

“Os casos de Covid-19 estão a sair do controle na Califórnia. Decidimos não dar festa de Natal este ano. É a primeira vez que não vamos ter a festa desde 1978, acredito eu. Saúde e segurança em primeiro lugar! A pandemia deve ser levada a sério”, escreveu a socialite de 36 anos na rede social.

No entanto, como relata a PageSix, no mês passado Khloé chegou a considerar a realização da festa, dizendo no Twitter aos fãs que teria de ser uma festa mais pequena do que aquela a que a família está habituada. "Talvez faremos testes antes...temos de pensar na maneira mais segura". Mas agora os planos foram mesmo postos de parte.

The Covid cases are getting out of control in CA. So we decided that we’re not doing a Christmas Eve party this year. It’s the first time we will not be having a Christmas Eve party since 1978 🥺I believe. Health and safety first though! Taking this pandemic seriously is a must