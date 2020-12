Dicas para poupar em presentes este Natal

Quer continuar a oferecer os mesmos presentes gastando menos do que no ano anterior? É possível, e a solução pode passar por menos quantidade ou mais atenção na escolha. Há regras básicas que deverá seguir para evitar desequilíbrios orçamentais e desagradáveis surpresas.

Dicas para Poupar

1- Fazer orçamento O ideal é começar a fazer as compras antecipadamente ou reservar parte dos seus rendimentos – por exemplo, três meses antes – para esta quadra. Mas se prefere deixar tudo para a última hora e está a pensar em gastar o salário deste mês nas compras de Natal, então comece por fazer uma lista das pessoas a quem quer oferecer prendas e, principalmente, quanto pretende gastar. A partir daí, é tentar cumprir à risca essa listagem.

2- Antecipar compras O tempo pode ser o seu melhor aliado, pois quanto mais cedo começar as suas compras, maior será a probabilidade de comprar a prenda mais adequada e ao melhor preço. Não se esqueça que, muitas vezes, o presente perfeito não é o mais caro, mas sim o mais difícil de encontrar. Quanto mais espaço temporal tiver para as compras, menos dinheiro irá gastar, pois tem tempo de sobra para escolher o melhor e mais em conta. Aproveite, por exemplo, os saldos.

3- Trocar presentes Conhecido como o “amigo secreto”, esta é uma das melhores formas de conseguir reduzir o número de prendas a oferecer. Cada participante tira um papel com o nome de outro e depois compra um presente para essa pessoa. A prenda pode ainda ter um limite de valor. Esta técnica funciona muito bem com os colegas de trabalho, da escola ou até mesmo em família, caso o orçamento seja apertado.

4- Aproveitar campanhas Muitas lojas apostam em campanhas com descontos durante esta época. Aproveite-as. Quer sejam descontos em lojas de roupa, telecomunicações ou beleza, vale a pena perder algum tempo a procurar o negócio adequado para comprar os presentes certos ao melhor preço.

5- Usar cupões Recorrer aos famosos cupões de descontos poderá ser uma boa aposta. Há vários com este tipo de ofertas, e se quer oferecer um presente de luxo, como um fim de semana num hotel de cinco estrelas, um jantar romântico num restaurante gourmet ou um dia inteiro num spa, é aí que deve ir.

6- Pagar em dinheiro Deixe o cartão em casa e pague sempre em dinheiro. Assim será mais difícil gastar acima das suas possibilidades. E se tem o hábito de enviar postais de boas-festas para familiares e amigos, pode passar a fazê-lo por email ou através de cartões eletrónicos. É mais rápido e económico.

7- Comparar preços Se pretende poupar na compra de prendas, então a internet poderá ser o seu maior aliado. Além de lhe permitir pesquisar todos os presentes possíveis e imaginários, há sites que só fazem comparações de preços: é o caso do Kuanto Kusta. Ou seja, se já sabe que pretende comprar um telemóvel de determinada marca e modelo, pesquise nestes sites e conseguirá identificar a loja online que pratica os preços mais baixos para um mesmo produto.

8-Personalizar presentes Porque não oferecer um presente feito à mão? Pode ter a certeza de que uma prenda feita por si terá muito mais impacto do que uma escolhida à pressa e que pode ser bem mais cara. Arranjos florais, compotas gourmet, agendas ou molduras são algumas ideias. Outra hipótese passa por oferecer vouchers com o seu tempo. Os jovens podem oferecer um pacote de explicações ou de aulas de música para os mais novos, ou o seu apoio à família para tomar conta das crianças.

Tipos de Ofertas

BRINQUEDOS Um dos produtos com muita procura neste período são os brinquedos. A maior parte das lojas lançaram campanhas de descontos até 50% e as grandes superfícies não ficaram alheias a estes preços de saldo.

CABAZES DE NATAL Comprar cabazes com produtos tradicionais também é possível a preços reduzidos. Chocolates, vinhos, perfumaria, livraria, brinquedos e pequenos eletrodomésticos, a par dos tradicionais bacalhau e bolo-rei, estão entre os produtos que serão alvo de descontos por parte das grandes superfícies.

VESTUÁRIO E CALÇADO Não se espante se entrar numa loja ou sapataria e os preços estiverem mais baixos. Muitas lojas estão a aproveitar esta altura para escoarem os seus produtos. As reduções de preço variam consoante as marcas. É uma questão de procurar.

VIAGENS Se quer comprar ou oferecer uma viagem como presente de Natal, dê uma vista de olhos pelas agências de viagens ou faça uma ronda pela internet. É muito provável que encontre promoções bastante interessantes e ofertas para todas as carteiras. Mas em tempos de pandemia é melhor agendar para o próximo ano.

TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIAS As consolas de videojogos são, por norma, uma das prendas mais requisitadas, principalmente pelos mais novos. A escolha natural recai quase sempre numa das três famosas consolas, mas nem sempre é fácil decidir. Vale a pena olhar com atenção para as promoções e os pacotes em que muitas lojas apostam nesta época. Também a maior parte das operadoras de telecomunicações e retalhistas lançam nesta altura descontos nos diversos equipamentos.