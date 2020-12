Presidente da Juventude Popular infetado com covid-19

Francisco Mota está em isolamento profilático, com “sintomas ligeiros”.

Em comunicado, o líder da Juventude Popular afirmou que, “apesar dos sintomas ligeiros”, sente-se bem “dentro dos possíveis”.

O centrista irá ainda manter a sua atividade política nos próximos tempos, adaptando-se de maneira a manter todos os compromissos que careçam a presença física.

Francisco Mota confessa ainda estar em constante contacto com as autoridades de saúde pública, para manter o registo da evolução do seu estado de saúde.