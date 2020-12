Gaia só entra na STCP com "contador a zero", diz presidente da Câmara

Eduardo Rodrigues, presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, disse só entrar na Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) quando “o contador da empresa estiver a zero”. Em causa está a intermunicipalização da STCP, que deverá entrar em vigor no fim deste mês, e que teve luz verde do Tribunal de Contas (TdC) na quinta-feira.

Apesar de a Câmara do Porto adiantar que o contrato se concretizará a 27 de dezembro, Eduardo Rodrigues não é tão otimista, uma vez que, apesar de ser o dia que consta no parecer do TdC, não confirmou que esta seja mesmo a data de início do processo, esperando que “o Governo feche o assunto até 31 de dezembro”.

Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, confessou também não garantir que a data anunciada seja real. “Não posso afiançar que o negócio vai ser feito ainda este ano. Acho que devemos ter toda a prudência. Se o princípio foi o contador a zero, o contador tem de estar a zero. Se há algum problema entre o Governo e a Área Metropolitana [do Porto], deve ser resolvido aí. A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) ou recebe da AMP, ou do Estado”, disse o autarca do Porto.

Moreira referiu ainda nesta terça-feira que a intermunicipalização da STCP só se efetivará após a cobertura de prejuízos de 15 milhões de euros decorrentes da diminuição da procura. Em resposta, o homólogo gaiense disse partilhar “da opinião dele [referindo-se a Rui Moreira] e a minha é igualzinha”. “É evidente que, para salvaguarda de Vila Nova de Gaia, o município só entrará na STCP com o pressuposto de começar do zero em termos de passivo. Gaia entra definitivamente no processo quando o contador da STCP estiver a zero”, disse Eduardo Vítor Rodrigues.

A STCP é a empresa rodoviária que assegura a mobilidade coletiva nos municípios da Área Metropolitana do Porto, com exclusividade no concelho do Porto e viajando nos concelhos limítrofes, sendo eles Matosinhos, Maia, Valongo, Gondomar e Vila Nova de Gaia.