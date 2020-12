Aos 62 anos, Madonna fez a primeira tatuagem

Aos 62 anos, Madonna fez a sua primeira tatuagem.

Foi a própria cantora que utilizou as redes sociais, esta segunda-feira, para partilhar com os fãs várias imagens do momento. "A tatuar pela primeira vez", escreveu a rainha da Pop na publicação.

A estreia da cantora no mundo das tatuagens foi uma homenagem aos filhos.

Madonna tatuou as letras L.R.D.M.S.E., que representam as iniciais dos nomes dos seis filhos: Lourdes Maria, de 24 anos, Rocco Ritchie, de 20, David Banda, de 15, Mercy James, de 14, e as gémeas Stelle e Estere, de 8 anos.