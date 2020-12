Norte regista mais de metade dos novos casos. Há menos doentes internados

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 81 óbitos e 2.905 casos de covid-19, revela o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta terça-feira. Assim, o país soma um total acumulado de 327.976 infeções e 5.122 óbitos.

O Norte continua ser a região onde se registam mais novos contágios, tendo sido confirmados 1.584 casos, o que representa mais de metade das infeções. Segue-se a Lisboa e Vale do Tejo com 758 novos diagnósticos, o Centro com 418, o Alentejo com 40 e o Algarve com 75. O arquipélago dos Açores tem agora mais 15 infetados, tal como o da Madeira.

Também no Norte foi registado o maior número de mortes – 44 dos 81 óbitos das últimas 24 horas ocorreram na região. Na Grande Lisboa ocorreram 22 das mortes, no Centro 23, no Alentejo uma e outra nos Açores.

O número internados baixou para 3.263, menos 104 do que no boletim anterior. Em Unidades de Cuidados Intensivos estão agora 499 doentes, menos 14 do que no balanço de ontem.

Por outro lado, mais 6.585 pessoas foram dadas como recuperadas, elevando o total de pessoas que venceram a doença para 252.428.

Atualmente, existem 70.426 casos ativos da doença e as autoridades de saúde têm sob vigilância 77.765 contactos.