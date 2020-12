Autora de "A rapariga no comboio" lança novo thriller em agosto

Paula Hawkins, autora do sucesso de vendas “A rapariga no comboio”, tem em mãos um novo trabalho, anunciou a editora portuguesa Topseller.

“A slow fire burning” é o título do próximo thriller da britânica Paula Hawkins. Com data de lançamento mundial marcada para 31 de agosto do próximo ano, o livro é "um thriller vertiginoso e intrincado, que se debruça sobre a natureza insidiosa e destrutiva dos traumas do passado", afirma a editora Topseller. Paula Hawkins "supera habilmente as expectativas ao demonstrar como as vidas podem colidir e como sofrimento gera mais sofrimento", adiciona a editora.

A história, revela Paula Hawkins, "começa com um assassínio brutal numa embarcação num canal de Londres”, que tem como provável suspeita uma mulher chamada Laura. "Mas o que eu quis explorar neste livro é a forma como nenhuma tragédia acontece isoladamente: um acidente na infância pode vir a ter ramificações uma década mais tarde; confiar na pessoa errada no momento errado pode fazer descarrilar completamente uma vida. Estou interessada na maneira como nos tornamos nas pessoas que somos: como escolhemos aquilo a que nos agarramos e como isso nos pode ferir", explica Paula Hawkins, em comunicado.

“A rapariga no comboio”, da mesma autora, esteve 100 semanas na lista de “bestsellers” do New York Times, das quais passou 40 delas consecutivamente em primeiro lugar. O livro editado em 2015 foi adaptado ao cinema, com Emily Blunt a protagonizar a história.