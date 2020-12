Cão foi abandonado junto a cartaz que apela à adoção de animais

Um cão foi abandonado junto a um cartaz que apela à adoção de animais, esta terça-feira, em Marco de Canaveses. A situação foi denunciada pela associação Animarco.

“Foi isto que encontrámos quando nos dirigimos hoje para fazer a manutenção habitual das instalações. Com o mau tempo que esteve, este animal foi abandonado aqui à sua sorte, amarrado a um poste sem sequer conseguir resguardar-se do frio e chuva”, lê-se na publicação partilhada no Facebook pela Animarco e que mostra uma fotografia do animal junto a um cartaz do Centro de Bem-Estar Animal.

A publicação rapidamente se encheu de comentários e partilhas de revolta dos utilizadores.