"A morte nunca será mais forte que o amor". A última homenagem de Cristina Ferreira a Sara Carreira

O velório de Sara Carreira, de 21 anos, realizou-se, esta tarde, na Basílica da Estrela, em Lisboa. Segundo o Correio da Manhã, "ao longo da manhã foram chegando dezenas de coroas de flores à igreja, muitas delas enviadas por figuras públicas", sendo que Cristina Ferreira, diretora de entretenimento da TVI, prestou a sua última homenagem à jovem artista com a mensagem "A morte nunca será mais forte que o amor" escrita na coroa que endereçou à família.

De acordo com o SAPO, as cerimónias fúnebres começaram perto das 15 horas, altura em que os familiares e os amigos começaram a chegar. João Manzarra - apresentador da SIC - e Bárbara Bandeira, uma das melhores amigas de Sara, acompanhada pelo namorado Kasha - membro dos D.A.M.A -, foram alguns dos primeiros a chegar ao local.

Recorde-se que a família da cantora que morreu no sábado, num acidente de viação, apelou no domingo à "paz" e à "privacidade" neste momento de "dor imensa" e "tristeza profunda". Num comunicado enviado à agência Lusa, a família da jovem agradecei o "carinho", o "amparo" e as mensagens que tem recebido, mas pediu "humildemente a todos, sobretudo à comunicação social", que permitisse que se despedissem da artista em privacidade.

Sabe-se que o funeral da filha mais nova de Tony Carreira e Fernanda Antunes realizar-se-á esta quarta-feira.