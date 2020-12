José Gouveia recebido esta quarta-feira pelo secretário de Estado João Torres

José Gouveia, presidente da Associação de Discotecas Nacional (ADN) e um dos porta-vozes do movimento “A Pão e Água”, vai ser hoje recebido pelo secretário de Estado do Comércio, João Torres. A reunião está agendada para as 10h30, no ministério da Economia, e servirá para discutir medidas de apoio para o setor da animação noturna.

Recorde-se que José Gouveia foi um dos elementos do grupo de de nove homens e uma mulher (onde também se contava Ljubomir Stanisic) que protagonizaram uma greve de fome de sete dias frente à Assembleia da República, em Lisboa. A ação começou na sexta-feira, dia 27 de novembro – depois do primeiro-ministro, António Costa, e do ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, se terem recusado a receber os manifestantes – e terminou sete dias depois, após reunião entre os líderes do grupo e o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, que serviu de intermediário com o Governo.

Entretanto, o movimento “A Pão e Água” tem vindo a apelar, nas últimas horas, à presença de “todos” numa nova manifestação agendada para a próxima sexta-feira, na rotunda da Boavista, no Porto. “Temos uma única janela de oportunidade para lutarmos contra quem, usando como pretexto um vírus que tem uma taxa de recuperação de 99,97%, nos quer tirar todos os direitos, garantias e liberdades que estão plasmados na Constituição da República portuguesa! Não permitiremos que nos amordacem, nos calem, e seremos a resistência nas ruas de todo o país, como temos assistido em várias capitais do mundo. Nós somos o povo, nós somos o poder! Eles são 1% e nós 99%!”, lê-se em mensagens que têm vindo a ser partilhadas em grupos do movimento na rede WhatsApp e a que o i teve acesso.

Nas mensagens, o movimento “A Pão e Água” volta a alertar para uma “onda de fome, miséria, desespero [que] vai bater à porta de todos”.