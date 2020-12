Efemérides de 9 de dezembro

1905 Em França, foi decretada há 115 anos a separação entre a Igreja e o Estado.

1946 Começou a ser julgado há 74 anos o processo contra os médicos, em Nuremberg (processos de crimes de guerra, da II, impostos pelos EUA).

1968 Primeira apresentação pública do 'rato' de computador, protagonizada por Douglas Engelbart, engenheiro do Stanford Reasearch Institute, durante a conferência Fall Joint Computer, realizada em São Francisco, há 52 anos.

1974 Começou há 46 anos o recenseamento eleitoral para a realização das primeiras eleições portuguesas em liberdade – para todos os cidadãos maiores de 18 anos, sem restrições de sexo, nível educacional ou estatuto social.

1980 O primeiro-ministro português interino, Diogo Freitas do Amaral (1941-2019), apresentou há 40 anos a demissão do I governo da AD (após a morte de Sá Carneiro) ao Presidente da República, Ramalho Eanes.

1983 Duas medalhas de ouro, duas de prata, oito de bronze e duas distinções especiais constituem o balanço da participação da delegação portuguesa no Salão Mundial de Invenção e Inovação Industrial em Bruxelas, há 37 anos.

1987 Eclodiu há 33 anos a 1ª a Intifada: rebelião palestina nos territórios ocupados e no sector árabe de Jerusalém.

1990 O líder sindicalista polaco Lech Walesa (n.1943) venceu as eleições presidenciais no seu país (as primeiras do pós comunismo) – e onde isso já vai, preferindo os polacos pelos vistos um regime não democrático (à Ocidental).

1991 Início há 29 anos da Cimeira Europeia de Maastricht, na Holanda.

1994 Decorreu há 26 anos, na Irlanda do Norte, o primeiro encontro oficial entre o Governo britânico e o Sinn Fein, ramo político do IRA.

2015 Marcelo Rebelo de Sousa (n.1948) anunciou há 5 anos a candidatura a Belém, nas eleições de Fevereiro de 2016, e acaba de anunciar a recandidatura.

2019 Os presidentes da Rússia e da Ucrânia, Vladimir Putin e Vladimir Zelenski, respectivamente, concordaram num calendário para o processo de paz na Ucrânia.