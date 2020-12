Portugal espera primeiras vacinas em três semanas

Se tudo correr como previsto e a vacina da Pfizer tiver aprovação da Agência Europeia do Medicamento a 29 de dezembro, a campanha de vacinação em Portugal deverá arrancar dentro de três semanas. Francisco Ramos, coordenador da task force responsável pela estratégia de vacinação, indicou ao i que no final da próxima semana será feito um novo ponto de situação sobre os locais de vacinação que serão ativados no início de 2021 e toda a logística envolvida.

Quanto às primeiras vacinas, que no Reino Unido começaram por ser administradas em idosos, o plano nacional prevê que numa primeira fase cheguem igualmente a idosos utentes de lares e unidades de cuidados continuados, profissionais destes dois universos de instituições, cerca de 400 mil doentes com patologias graves do foro cardíaco, renal e pulmonar e ainda profissionais de saúde e de forças de segurança. Francisco Ramos adianta que o local da primeira vacina ainda não está definido, apontando que tal venha a acontecer num lar ou numa unidade de cuidados continuados. Está também prevista a vacinação de pessoas dos grupos prioritários que estejam internadas nos hospitais e em condições clínicas de receber a vacina.

A task force tem estado a reunir-se com os diferentes intervenientes na campanha de vacinação, que será a maior de sempre no país e que até ao final do primeiro semestre de 2021 deverá abranger doentes de risco e idosos com mais de 65 anos, num total de mais de 4 milhões de pessoas. No final da semana passada tiveram lugar reuniões com a Associação dos Médicos de Medicina Geral e Familiar, a Associação dos Médicos de Saúde Pública, a Unidades de Saúde Familiar – Associação Nacional e a Associação das Unidades de Cuidados na Comunidade.