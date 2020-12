Família real britânica reúne-se pela primeira vez desde o início da pandemia

A família real britânica voltou a reunir-se publicamente, esta terça-feira à noite, para assinalar o início das comemorações de Natal, no Castelo de Windsor.

A Rainha recebeu o Príncipe William e Kate Middleton, o Príncipe Carlos e Camila Parker-Bowles, bem como o Príncipe Eduardo e a Princesa Ana. Apesar do encontro, a família não colocou de lado o facto de o mundo continuar a enfrentar uma pandemia e cumpriram o distanciamento social, incluindo no momento de tirar as fotografias de família.

No evento participou ainda a banda do Exército de Salvação, que tocou músicas de Natal.

Recorde-se que a tradição de passar a quadra em Sandringham, onde a Rainha Isabel II e o duque de Edimburgo passaram o Natal nos últimos 33 anos, foi quebrada e o palco das festividades é este ano o Castelo de Windsor. A imprensa internacional avançou recentemente que a família deverá passar o Natal separada. Também Harry e Meghan Markle deverão passar o primeiro Natal longe da família real.

