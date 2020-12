Diretora do SEF pede demissão e "cessa funções com efeitos imediatos"

A diretora dos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Cristina Gatões, pediu a demissão do cargo, segundo confirmou ao i o Ministério da Administração Interna, cessando funções "com efeitos imediatos".

"O processo de reestruturação do SEF, que agora se inicia, vai ser coordenado pelos Diretores Nacionais Adjuntos José Luís do Rosário Barão – que assume a função de Diretor em regime de suplência – e Fernando Parreiral da Silva", pode ler-se em comunicado enviado pela tutela.

Além disso, o Ministério da Administração Interna "vai iniciar de imediato um trabalho conjunto entre as Forças e Serviços de Segurança para redefinir o exercício das funções policiais relativas à gestão de fronteiras e ao combate às redes de tráfico humano".

"A redefinição de competências em matéria de controlo de fronteiras e investigação criminal entre as diversas Forças e Serviços de Segurança deverá estar concretizada durante o primeiro semestre de 2021. Serão igualmente agendadas, com a máxima brevidade, reuniões com as estruturas sindicais representativas dos funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras para esse efeito", pode ler-se ainda na nota divulgada.