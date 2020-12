Depois de perder bebé, Christina Perri deixa desabafo: "Os dias têm sido longos"

Christina Perri voltou às redes sociais, depois de ter revelado, no passado mês de novembro, que tinha perdido a bebé que esperava. A cantora partilhou uma fotografia da filha Carmella com o cão bebé da família e desabafou sobre a forma como tem enfrentado esta fase da sua vida.

"Olá amigos. Não consegui pensar em nada que parecesse apropriado publicar depois da minha última partilha além da Carmella e da nossa cadelinha (…) Ela trouxe um pouco de alegria de volta à nossa casa. Honestamente, não saiu do meu lado. Os dias têm sido longos e ainda assim parece que todos se fundem num. Não estamos bem, mas acreditamos que um dia estaremos", começou por escrever no Instagram.

A cantora contou que a família lida com “amor e tristeza” todos os dias. “Estamos a aprender a navegar na nossa dor juntos. Alguns dias não podemos nadar, alguns dias flutuamos bem. Todos os dias explodimos em lágrimas e todos os dias encontramos momentos para rir. Foram todos os sentimentos, todas as emoções, todas as perguntas, toda a raiva, toda a tristeza; O dia inteiro (…) Honestamente, tem sido esmagador", admitiu.

Christina Perri falou ainda do apoio que tem recebido, e que tem sido “fundamental”.

"As chamadas, textos, mensagens, e-mails, cartas, flores, encomendas, presentes, alimentos, orações, cartões, histórias e visitas foram a maior manifestação de amor da minha vida. Sim, foi a pior experiência da minha vida, mas é agridoce ser também tão amada. Obrigada. Obrigada a todos os que conhecemos e a todos os que não conhecemos que nos sustentaram e a todos os que nos ajudaram até agora. Um sincero agradecimento a todos os que continuam a mostrar-nos as suas próprias feridas e dores para ajudar a amenizar as nossas. Todos vocês nos mostraram uma bondade que nunca esqueceremos”, rematou, referindo, no entanto, que deverá ficar ausente da Internet por uns tempos.