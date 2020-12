Ivanka Trump compra lote no ‘bunker dos milionários’

A filha de Donald Trump, Ivanka Trump, comprou um lote de terreno na Ilha Indian Creek, em Miami, nos Estados Unidos, um local que é conhecido como o ‘bunker dos milionários’.

Ivanka Trump e o marido, Jared Kushner, terão investido 30 milhões de dólares (cerca de 24,7 milhões de euros) no lote.

A venda do terreno, avançada pelo portal Page Six, deverá ser oficializada no próximo dia 17 de dezembro.

Segundo aquela publicação, o lote em causa tem cerca de 7,4 mil metros quadrados e 60 metros de praia privativa.

O objetivo do casal será construir uma mansão naquela que é conhecida como sendo a mais segura zona de todo o estado da Florida, onde vivem muitos dos amigos da filha e do genro de Trump.

O Page Six refere também que o terreno pertencia ao cantor Julio Iglesias.

Recorde-se que o casal vive com os filhos numa casa arrendada em Washington, pois tanto Ivanka como Jared exerciam funções de assessoria na administração de Trump, agora de saída.