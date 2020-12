Número de internados volta a subir depois de descida significativa

Número de camas no SNS ocupadas por doentes covid é agora de 3.332, mais 69 do que ontem. Foram registados mais 70 óbitos e 4.097 contágios nas últimas 24 horas.

Os dados mais recentes da DGS, divulgados esta quarta-feira, dão conta de que nas últimas 24 horas foram confirmados 4.097 novos contágios, elevando o total de casos de covid-19 para 332.073.

No mesmo período ocorreram também 70 óbitos associados à doença, que, desde o início da pandemia, já levou à morte de 5.192 pessoas.

A região Norte continua a ser a que regista maior número de infeções diárias, tendo somado mais 1.584, face ao boletim de ontem. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 1.157 novos contágios, seguindo-se o Centro com mais 555, o Alentejo com mais 163 e o Algarve com mais 97. Já o arquipélago dos Açores registou 28 novos casos e o da Madeira mais 21 casos.

Em relação à distribuição geográfica dos óbitos, os dados revelam que trinta das vítimas mortais residiam na região Norte, 21 em Lisboa e Vale do Tejo, 13 no Centro e seis no Alentejo.

O número de doentes internados voltou a aumentar, depois de uma redução no dia de ontem - a segunda maior de sempre - , havendo neste momento 3.332 pessoas hospitalizadas com covid-19, mais 69 do que ontem. Nos cuidados Intensivos encontram-se 504 infetados, mais cinco do que no balanço anterior.

Por outro lado, a aumentar está também o número de doentes que venceram a doença, que é agora de 254.700, incluindo 2.272 pessoas que foram dadas como recuperadas nas últimas 24 horas.

Atualmente, existem 72.181 casos ativos da doença e as autoridades de saúde têm sob vigilância 76.405 contactos.