Borbulha deixa jovem de 17 anos irreconhecível e com problemas de visão

Mary Ann Regacho rebentou uma borbulha que lhe apareceu no nariz.. sem nunca saber o que lhe esperava. O rosto da jovem de 17 anos, natural de Nueva Ecija, nas Filipinas, está irreconhecível e Mary Ann está a perder a visão de dia para dia.

A borbulha apareceu no ano passado, quando a jovem tinha 16 anos. Depois de espremer a borbulha, a infeção começou a espalhar-se pelo seu rosto mas Mary Ann achou que se tratava apenas de um tratamento hormonal, devido a ter tido um menino há pouco tempo, e começou a utilizar vários medicamentos alternativos para curar a infeção.

Apesar das diversas tentativas, a infeção espalhou-se pela cara toda da jovem. "Achei que era uma borbulha normal mas doía-me tanto que não conseguia dormir à noite. Tentei de tudo para a curar, mas nada funcionou"; disse Mary Ann em declarações ao The Sun. "Sinto que o meu rosto nunca mais será o mesmo", acrescentou ainda.

A falta de rendimentos fez com que a jovem tivesse de pedir apoio monetário para ser seguida num hospital com mais condições. Depois de ter sido atendida num centro de saúde perto de casa, Mary Ann foi transferida para um hospital com mais profissionais de saúde para receber tratamentos.