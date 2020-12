Dois eventos em Lisboa que trazem cores e aromas indianos ao Natal português

A Isha-Artes, uma associação cultural que promove atividades culturais relacionadas com a Índia e a comunidade indiana a residir em Portugal, convida a celebrar o Natal de forma diferente.

A primeira atividade realiza-se a 12 de dezembro às 16h30 e é um workshop online e live cooking de Gastronomia Indiana, via zoom.

“Neste workshop de culinária online terá, no conforto da sua cozinha, um Chef a guiá-lo passo a passo na preparação de um delicioso jantar indiano, cozinhando em simultâneo. O menu conta com iguarias confecionadas com especiarias trazidas da Índia pelos portugueses e que são cozinhadas especialmente na altura do Natal. A culinária é um ponto de união entre as duas culturas”, explica a organização do evento.

O evento seguinte vai decorrer no dia 19 de dezembro e é um espetáculo de dança clássica indiana que também pode ser acompanhado online.

“Um serão diferente, em que poderá assistir online a um espetáculo de dança que aborda as tradições performativas da Índia num cruzamento com uma linguagem mais contemporânea, que se traduz numa coreografia com uma bela paisagem visual e composta por diversas camadas”, lê-se na nota divulgada no site cultura na rua, onde pode ser consultada a programação do Natal na Rua, que conta com o apoio da EGEAC.