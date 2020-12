Treyz Songs organiza festa com mais de 500 pessoas em plena pandemia

O músico Trey Songz venceu o novo coronavírus há cerca de um mês. Recuperado,decidiu organizar uma festa com cerca de 500 pessoas na discoteca Aftermath, no estado norte-americano do Ohio, no sábado.

Este evento fez correr muita tinta e críticas ao cantor. Muitos dos seguidores de Trey Songs acusaram o cantor de falta de noção e de estar a propagar a doença, numa altura em que eventos com esta magnitude violam as regras de confinamento impostas no país.

As autoridades chegaram mesmo a ser chamadas ao local e acabaram com o evento. De acordo com a revista People, nenhum dos presentes utilizava máscara e as regras de distanciamento social não estavam a ser cumpridas.

A discoteca Aftermath irá ser punida. As autoridades locais estão a analisar a situação e podem mesmo vir a fechar as portas do estabelecimento. "Estabelecimentos como o Aftermath estão a promover um ambiente pouco saudável e prejudicam os negócios que estão a tentar fazer a coisa correta", afirmou o comandante da Unidade de Investigação do Ohio, Eric Wolf, em declarações à People.

Recorde-se que o músico chegou mesmo a pedir às pessoas para "não serem como o Presidente Trump" e admitiu que o seu avô tinha morrido na sequência de complicações originadas pela doença.