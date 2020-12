Número diário de mortes por covid-19 em Itália não era tão baixo desde o dia 9 de novembro

Itália registou 12.756 infeções por covid-19 nas últimas 24 horas e 499 óbitos provocados pela doença, o número mais baixo desde 9 de novembro, segundo os dados divulgados esta quarta-feira pelo Ministério da Saúde.

Assim, o país tem um total acumulado de mortes por covid-19 desde o início da pandemia de 61.739. Até agora, já foram contagiadas 1.770.149 com o novo vírus em Itália.

Importa referir que foram feitos pouco mais de 118 mil testes, menos do que o habitual, como acontece aos fins de semana e depois de feriados, como é o caso do 8 de dezembro. Dos testes realizados, a taxa de positividade foi de 10,8%. Existem 710.515 casos ativos em Itália.

A região mais afetada, segundo os resultados desta quarta-feira, foi Veneto, no nordeste, que registou mais 2.427 infetados nas últimas 24 horas. Segue-se a região de Campânia, no sul, com 1.361, Lazio, no centro, com 1.297 e a Lombardia, no norte, com 1.233 contágios. Esta última estava há um mês incluída nas regiões de maior risco, mas com a melhoria da situação, é agora uma zona de menor risco, disse esta quarta-feira o governador, Attilio Fontana.

Também os hospitais italianos continuam sobre menos pressão, uma vez que a maioria dos infetados está a cumprir isolamento em casa, assintomático ou com sintomas leves. Há, por esta altura, 32.973 infetados internados, menos 453 do que na terça-feira. Destes, 3.320 estão em unidades de cuidados intensivos, menos 25 do que no dia anterior.