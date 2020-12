França contabiliza mais de 14 mil infetados com covid-19 nas últimas 24 horas

Com este cenário, é muito provável que o Governo francês não alivie as medidas no Natal e Ano Novo

França registou esta quarta-feira mais 14.595 novos casos de infeção por covid-19 e 296 novos óbitos, avançaram as autoridades de saúde francesas.

Assim, no total o país soma um total acumulado de 2.324.216 infetados com o novo vírus e 56.648 mortes desde o início da pandemia.

Uma vez que o número de infeções diárias se mantém acima das 5 mil no país, número que o Governo estabeleceu para que pudesse houver um desconfinamento a partir de 15 de dezembro, os meios de comunicação locais preveem que a situação deve permanecer como está, com medidas restritivas e provavelmente com a proibição de viagens entre regiões no Natal e Passagem de Ano.