FC Porto fecha fase de grupos com vitória sobre o Olympiacos

O FC Porto foi à Grécia vencer na noite desta quarta-feira o Olympiacos, por 2-0, na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Otávio, de grande penalidade (10 minutos), e Uribe (77') fizeram os golos do dragão.

A equipa de Sérgio Conceição já tinha garantido a passagem aos oitavos-de-final da prova milionária na penúltima ronda desta fase, com o empate frente ao Man.City. Independentemente do resultado deste jogo, o FC Porto sabia que terminaria sempre no segundo lugar do Grupo C: com a vitória, os azuis-e-brancos fecham esta fase com 13 pontos, com quatro triunfos, um empate e uma derrota.

Já o conjunto grego, orientado por Pedro Martins, conseguiu terminar no 3.º lugar e transita para a Liga Europa. Com os mesmos três pontos que o Olympiacos surge o Marselha, de André Villas-Boa: os franceses terminaram no último lugar do grupo (também com 3 pontos) e despedem-se das provas europeias.

As 16 equipas apuradas para os oitavos da Champions:

Cabeças de série

Bayern Munique (Grupo A)

Real Madrid (Grupo B)

Manchester City (Grupo C)

Liverpool (Grupo D)

Chelsea (Grupo E)

Borussia Dortmund (Grupo F)

Juventus (Grupo G)

Paris SG (Grupo H)

Não cabeças de série

Atlético Madrid (Grupo A)

B. Mönchengladbach (Grupo B)

FC Porto (Grupo C)

Atalanta (Grupo D)

Sevilha (Grupo E)

Lazio (Grupo F)

Barcelona (Grupo G)

RB Leipzig (Grupo H)