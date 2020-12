PS atira-se a Marcelo

António Costa reafirmou total confiança no seu ministro, depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter colocado pressão no Ministério da Administração Interna sobre os problemas do SEF. No PS, o tom de Belém não foi bem recebido, apesar de a imagem do governante estar desgastada.

por Cristina Rita e Luís Claro

Era a peça que faltava num puzzle de difícil gestão: o primeiro-ministro, António Costa, manifestou ontem «total confiança» no ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, apesar da polémica sobre a morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk no SEF, e dos pedidos de demissão à esquerda e à direita. Dito de outra forma: o governante mantém-se no Governo. Mais, segundo fontes parlamentares socialistas, não teria vontade de sair, apesar de ter colocado a decisão nas mãos do chefe do Executivo (e amigo pessoal). Costa, recorde-se, abriu ontem uma exceção para falar, a partir de Bruxelas, sobre um problema interno com um ministro, já depois de uma intervenção dura do Presidente da República sobre o caso: «Mantenho total confiança no Dr. Eduardo Cabrita como ministro da Administração Interna. Foi o ministro que fez o que lhe competia fazer. Assim que houve notícia do caso, mandou abrir um inquérito. O inquérito que mandou abrir foi o que permitiu apurar a totalidade da verdade. Comunicou imediatamente às autoridades judiciárias para procederem criminalmente. E assegurou, com a senhora Provedora de Justiça, um mecanismo ágil para poder ser feita a reparação devida à família por este ato bárbaro que ocorreu por parte de uma força de segurança».

O primeiro-ministro foi mais longe e reforçou a ideia de manutenção de Eduardo Cabrita. O chefe de Governo lembrou que o ministro «tem já pronta a reforma do nosso sistema de polícia de fronteiras, que sofrerá uma reforma profunda». É expectável que Cabrita possa levantar uma ponta de véu desta reforma no próximo dia 15, quando for ouvido na comissão de Assuntos Constitucionais.

Na véspera, antes da reação de Costa, Marcelo Rebelo de Sousa tinha passado duas mensagens: desde logo, era preciso saber se o ato que levou à morte do cidadão ucraniano (um caso de homicídio qualificado para o Ministério Público e que envolve três inspetores do SEF), era uma situação isolada ou sistémica. Caso se prove ser sistémica, então o SEF «não serve». Mas havia outra mensagem que o Presidente da República também quis dar: era preciso perceber se os protagonistas «que deram vida ao sistema durante um determinado período podem ser protagonistas do período seguinte, se não devem ser outros os protagonistas do período seguinte». Neste quadro, Belém colocou a ênfase também nos dirigentes políticos, aumentado a pressão sobre Eduardo Cabrita, tal como fez com Constança Urbana de Sousa em outubro de 2017, quando pediu um novo ciclo ao Governo, após a pior vaga de incêndios no país.

Na altura, surpreendeu Costa com o seu tom crítico. Agora, no PS, há quem lembre que Marcelo Rebelo de Sousa também não abordou a morte de Ihor Homeniuk ao longo de nove meses. «Não o vi fazer nada durante nove meses», diz um deputado socialista.

