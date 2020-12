Pandemia. Como a classe média-alta foi atingida

Foi um dos testemunhos mais pungentes que li de alguém que ficou infetado com covid e conseguiu sobreviver, apesar de ter estado a milímetros de ser entubado. António Marques, diretor de anestesiologia, cuidados intensivos e emergência do Hospital de Santo António, no Porto, e responsável pela equipa de gestão da covid-19, contou no último SOL pelo que passou e as marcas com que ficou. António Marques, entre muitas revelações, explicou como a mão de um enfermeiro o ajudou a superar um momento dramático e como não esquecerá uma enfermeira que aceitou sair da zona não covid para ir ter com ele para lhe tirar sangue, já que ninguém o conseguia fazer – as suas veias dificultam a vida a quem tem de lhe tirar sangue.

Além do drama, o médico revelou também a situação complicada em que estão muitos colegas seus que ganhavam muito no privado, quando tinham consultas, e que deixaram de receber o que quer que fosse, pois deixaram de ter trabalho. Alguns, conta, acabaram por se suicidar.

Já ontem, no jornal i, Maria do Céu Cunha, fundadora da associação Sol Fraterno, explicou como nos últimos tempos lhe têm pedido ajuda pessoas da classe média-alta, que ficaram apenas com dinheiro para pagar a renda e as despesas inerentes, mas sem possibilidades de comprar comida. A pandemia está a fazer muitos mais estragos do que se pensa.

Vejamos, por exemplo, os funcionários da TAP, muitos deles privilegiados em relação aos demais trabalhadores, que se encontram agora no desemprego e veem o seu poder de compra reduzido drasticamente. A covid não atacou só os pobres, já que a dita classe média-alta também está a sofrer com a crise.

