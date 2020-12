O SNS tem muito que se lhe diga

«Houve uma altura em que os ouvi dizer que a coisa não estava a correr bem, que era preciso considerar a entubação e eu pensava ‘estou tramado’».

O desabafo de António Marques em entrevista ao SOL (edição de sábado passado) impressiona ainda mais por vir do diretor de anestesiologia, cuidados intensivos e emergência do Hospital de Santo António, no Porto, também responsável pela equipa de gestão da covid-19 naquela unidade hospitalar.

Que explicou aquele sentimento num momento particular daqueles dias em que esteve infetado com o novo coronavírus: «Porque quando uma pessoa é entubada abre-se uma porta no organismo para o exterior e há sempre o risco de se apanhar uma infeção bacteriana, as chamadas infeções hospitalares».

Noutro passo da mesma entrevista, António Marques confessa só ter tentado interferir no trabalho dos seus colegas quando o quiseram ventilar. Fez tudo para o evitar. Até chegar ao ponto em que pensou ser já inevitável. «Por sorte (vamos chamar-lhe assim...), não precisei de ser ventilado. Na altura em que os meus colegas estão para me ventilar, entrou um doente covid em muito pior estado do que eu e foi ele quem foi para a máquina». Havia mais ventiladores, mas só uma equipa de acompanhamento. E logo avançou a explicação sobre todos os riscos da ventilação, a violência para os pulmões especialmente de doentes com histórico de outras maleitas ou fumadores, as sequelas futuras.

O Serviço Nacional de Saúde e particularmente os seus profissionais merecem a gratidão de toda a comunidade e todos os nunca demais reiterados elogios.

Mas não é nem pode ser sacralizado ou isentado de críticas.

Uma das questões que se tem colocado nestes tempos de pandemia é a discriminação ou passagem dos doentes não covid para segundo plano.

