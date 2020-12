"É um plano bastante duro, exigente e com muitos sacrifícios"

por João Amaral Santos e Sónia Peres Pinto

O chairman da companhia aérea admite que este é o «momento mais delicado dos 75 anos de história» da empresa, mas acredita que «o país não quer desperdiçar um ativo tão valioso como é a TAP». A ideia é o plano começar a ser aplicado a partir de fevereiro ou março, mas vai depender das conversações com a Comissão Europeia. Quanto às exigências, Miguel Frasquilho reconhece que estão a ser pedidos sacrifícios a todos mas, se assim não fosse, poderíamos estar perante o fim da empresa, e admite que prefere salvar sete mil postos de trabalho a comprometer nove mil. Em relação às metas, acredita que a TAP esteja em condições para devolver o dinheiro ao Estado a partir de 2025 e não tem dúvidas: a ideia de a TAP «dar constantemente prejuízos é um hábito que vai ter de mudar».

O plano de reestruturação da TAP já foi apresentado em Bruxelas. Corre o risco de não ser aprovado?

Como presidente do conselho de administração que acabou por liderar internamente este processo na TAP, com a ajuda dos nossos consultores, sinto que fizemos um plano bastante sólido. É resiliente e, ao mesmo tempo, é prudente e cauteloso. Penso que são premissas absolutamente essenciais para que o plano possa ser aprovado em Bruxelas pela Comissão Europeia.

Bruxelas impôs condições?

Há dois objetivos que têm de ser cumpridos: em 2023, o resultado operacional do grupo tem de estar equilibrado e, a partir daí, tem de ser positivo. Ao nível do endividamento, em 2025 e nos anos subsequentes, a TAP tem de ser capaz de gerar os recursos necessários para amortizar dívida, ou seja, não pode depender de injeções de liquidez. Estas são duas premissas das quais não podemos fugir e que o plano, como está desenhado, cumpre. Acho que reúne todas as condições para ser aprovado por Bruxelas, sendo um plano bastante duro, bastante exigente e com muitos sacrifícios repartidos. Este é um plano e uma fase que estamos a viver que ninguém do conselho de administração da TAP gostaria de estar a viver, porque estamos a tentar assegurar a sobrevivência da empresa, a sua viabilidade e sustentabilidade futura, e salvar cerca de sete mil postos de trabalho.

Ainda assim, vamos assistir ao despedimento de dois mil trabalhadores...

Dado o contexto que vivemos e tivemos cerca de três meses para fazer o plano, o que não é muito tempo para elaborar um estudo deste calibre, identificámos um excesso de cerca de dois mil colaboradores face às condições de mercado e à procura, que praticamente se evaporou e que há de recuperar ao longo do tempo. Por isso digo que é um plano duro, exigente, e que gostaríamos de não estar a passar por isto e a ter de implementar estas medidas. Mas vendo as coisas por outro prisma, estamos a salvar sete mil postos de trabalho porque a empresa vai ficar dimensionada para esse número. Qual era a alternativa a um processo destes? A alternativa seria o fim da TAP. E se o fim da TAP acontecesse seriam nove mil postos de trabalho que seriam perdidos, mais as dezenas de milhares de postos indiretos – quase cem mil – que seriam perdidos, porque a TAP é uma força enorme para o país dado o seu peso no produto interno bruto (cerca de 2%), uma vez que é a maior exportadora de serviços – as exportações ascenderam a 2,6 ou 2,7 mil milhões de euros em 2019 – e também tem um peso enorme em termos de compras a outros setores – cerca de 1,2 mil milhões de compras anuais a outros setores nas mais variadas áreas, desde tecnologia ao catering, etc. É um player estratégico para Portugal. Não haveria outra companhia aérea que pudesse servir Portugal e os portugueses como a TAP o faz.

Em julho disse que a reestruturação não ia estar «isenta de dor». Estava à espera de uma dor desta dimensão?

Em julho, ainda não tinha começado a desenhar o plano, mas não seria algo muito diferente disto porque já sabia os dados da procura e estes, infelizmente, desde essa altura até agora, pioraram. O plano é de facto muito duro, muito exigente, com muitos sacrifícios e com muita dor. Mas muita dor repartida. Percebo que se fale muito da área laboral porque estamos a falar da vida das pessoas, dos sacrifícios que muitas pessoas vão ter de fazer, embora tenhamos muitas medidas voluntárias e esperamos que essas medidas voluntárias tenham a maior adesão possível. Mas os sacrifícios estão repartidos por todas as áreas.

Também prevê cortes salariais de 25%...

Toda a gente fica isenta até aos 900 euros, o corte incide sobre o valor remanescente. Quanto mais essa pessoa tiver de salário, maior será o corte efetivo. É um corte progressivo, protegendo os salários mais baixos, que era uma premissa que tentámos aplicar.

O plano de reestruturação previa garantir que a TAP não fosse uma ‘TAPzinha’. Com este plano não corre o risco de isso acontecer?

Competitiva não é sinónimo de ser ‘TAPzinha’. Essa foi uma das premissas que quisemos assegurar. Está prevista a redução da frota – atualmente está em 105 aeronaves, mas no fim do ano passado eram 108 –, que se possa reduzir para 88 no próximo ano. Se compararmos com o ano em que a empresa foi privatizada, em 2015, a TAP tinha 75 aeronaves e não me lembro de ninguém dizer que era ‘TAPzinha’. Em 2018 tinha 90 aeronaves. Se a estes 88 somarmos os três aviões de carga, então temos 91 aeronaves. Não é uma ‘TAPzinha’. Asseguramos, num ambiente muito difícil – em que sabemos que a procura em 2021 vai ser muito semelhante à que existe hoje em dia, e estamos a falar de uma redução face a 2019 de mais de 50% e, no próximo ano, apesar de pensarmos que iremos ter uma melhoria gradual, essa redução será cerca de 50% abaixo face a 2019 –, não dimensionar a TAP para 2021 em termos de frota. Não era possível estar agora a vender aeronaves e depois, de repente, ir comprá-las em 2021 ou em 2022, quer porque essa recuperação está aí ou pode ser mais rápida do que aquilo que antevemos, e oxalá isso aconteça, mas dimensionamos a TAP para estar preparada para a retoma da procura em 2022 e 2023. Os 88 aviões que temos para o transporte de passageiros em 2021 não vão estar na sua utilização plena. Se fôssemos pela utilização plena em 2021, então a frota da TAP teria de ser reduzida, se calhar, para menos de 70 aviões. E isso, sim, colocaria em causa o modelo de conectividade da TAP, e aí poderíamos falar de uma ‘TAPzinha’. Assim não podemos, mas temos de ter consciência que estes 88 aviões não vão operar em pleno em 2021. Estamos a fazer um investimento para o futuro.

