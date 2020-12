Real Sociedad. 'Ahupa Txapeldunak'

Amanhã, pelo início da tarde, a Real Sociedad recebe o Eibar para a 18.ª jornada da Liga Espanhola. Numa prova atípica, como vão sendo quase todas desde que o bicho desta nova maleita desatou a destruir as figuras criadas por Deus à sua imagem e semelhança, a tabela classificativa parece ter sido desenhada a trouxe-mouxe: Atlético de Madrid, orgulhosamente invicto na frente (26 pontos); Real Sociedad logo atrás, com menos um ponto; Villarreal em terceiro (21); Real Madrid em quarto (20); e Barcelona em nono (14), arrastando tristemente as suas vestes empobrecidas.

Mas era da Real que eu queria falar. Há dez anos, ainda sofria as angústias de uma descida de divisão, mais dolorosa ainda por ser a primeira desde meados dos anos 60. Agora surge de novo pujante, sonhando com as proezas de 1980-81 e de 1981-82, épocas em que ganhou os seus dois únicos títulos de campeão. Recordo-me de estar em Alvalade, em março de 1983, para assistir à vitória do Sporting por 1-0 sobre uma equipa basca de faca na liga. De um lado, a magia de Oliveira, Manuel Fernandes e Jordão; do outro, a segurança de Arconada na retaguarda da fúria de Bakero, Zamora e López Ufarte. 1-0 em Lisboa, 0-2 em San Sebastián, ou Donostia, na língua basca. O campeão de Espanha seguiu para as meias-finais e caiu aos pés do futuro vencedor do troféu, o Hamburgo. Em Alvalade, os adeptos bascos gritavam: «Aupa Txapeldunak!» («Avante, Campeão!»)

