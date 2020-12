Não vos deixais morrer assim!

Incansável, a morte teima em visitar-nos sem ser convidada, velhacamente escondida nas esquinas do dia-a-dia. De pouco me serve querer gritar como Vinicius: «Ah, meus amigos, não vos deixeis morrer assim!». Já nem sei se isto é um grito ou apenas um lamento. O telefone tocou, a voz do Carlos Pereira Santos, lá no Porto. Ouvi-a ao mesmo tempo que ele engolia as lágrimas repletas de sal. Dizem que o sal se torna mais grosso à medida do tamanho da dor que se desfaz na água dos olhos quando se desata o nó na garganta. Não sei. Não percebo nada da salinidade das lágrimas mas conheço de cor e desde sempre o seu sabor. De nada vale a súplica: «Não morrais amigos meus!». A minha súplica diária que os meus amigos não escutam, que o Carlos Machado não escutou quando foi para casa, depois de fechar o jornal, ele que era um daqueles chefes à moda antiga, a barriga larga de encaixar na secretária, e se deitou para dormir um sono sem manhã seguinte. De que me serve agora dizer-te?: Não morras, Carlos! Porra! Tu não és de morrer. És um edifício, és um monumento, cada abraço teu tem o conforto de quatro paredes dentro das quais não entra nem o frio nem o vento que a angústia teima em soprar! Como ordenar-te?: Não te admito que morras porque nos fazes falta e nem sequer tens a mínima ideia da falta que nos fazes?! Não precisava de falar contigo todos os dias para sentir, mesmo à distância, a tua pacífica segurança. E, agora, fico aqui com esta mágoa nas mãos que só me apetece enfiá-las nos bolsos, mantê-las numa prisão de gestos, encerrá-las nos punhos de um fundo de raiva ainda por conter. Só que, em seguida, os dedos fogem-me como pássaros que vão pousar nas letras do qwerty. Pássaros sem pés como os de Dan Elliot, pássaros sem pés que dormem no vento da minha crescente solidão, cada um de vocês, amigos meus, cada um de vocês que tinham ordens expressas para não morrerem e desobedeceram a elas sem respeito nenhum por aquilo que me limito a pedir-vos, assim com jeitinho, com ternura, cada um de vocês, dizia, abrindo buracos na planície mais e mais seca das memórias de vós. Olhem, durmam ao vento enquanto esperam que volte a sentar-me à vossa mesa confessando-me demasiado cansado para esticar estes braços que são asas que um deus preguiçoso se esqueceu de acabar e voar nos céus da nossa ilusão de pequena eternidade.

