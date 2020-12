"Em Roma tinhas de ser muito astuto, inteligente e maquiavélico para triunfar"

O ano de 193 da nossa era, que ficou para a posteridade como ‘o ano dos cinco imperadores’, foi especialmente conturbado em Roma. A 1 de janeiro a capital do império acordou com a notícia do assassínio de Cómodo na noite anterior. A morte deste césar cruel e arbitrário foi uma boa notícia para os que temiam os sinais cada vez mais evidentes de insanidade de que dava mostras. Mas a proclamação de Pertinax como seu sucessor, logo no primeiro dia do ano, não resolveu tudo. As conspirações continuaram e também Pertinax acabaria assassinado, às mãos da guarda pretoriana. A capital do império mergulhou em intriga e instabilidade. Da luta impiedosa pelo poder, acabaria por emergir um líder forte, o antigo governador da Panónia (província encravada entre a Germania e a Dalmácia, correspondente a territórios das atuais Hungria, Áustria, Croácia, Sérvia, Eslovénia, Eslováquia e Bósnia e Herzegovina), Septímio Severo. Nascido em Leptis Magna (Líbia), foi o primeiro homem sem sangue romano a tornar-se imperador, mantendo-se no poder até à sua morte quase vinte anos mais tarde, em 211.

Mas Severo talvez nunca tivesse chegado ao poder sem a ajuda da sua mulher, Júlia Domna. É a ela, “a imperatriz mais poderosa da Roma antiga”, que Santiago Posteguillo dedica o romance histórico Eu, Júlia (ed. Planeta). Nele, o autor, professor universitário de Língua e Literatura Inglesa apaixonado pela Antiguidade, reconstitui não apenas as intrigas e a ascensão de Severo ao poder mas também a fundação de uma dinastia.

Este romance situa-se numa época muito conturbada do império romano. Começa durante o reinado de Cómodo, de quem o historiador Dião Cássio nos diz que matou uma centena de ursos no Coliseu de Roma. Cómodo era um louco, um sanguinário?

Sim. Cómodo é realmente um dos piores imperadores que Roma alguma vez teve. O filme Gladiador, que todos temos em mente, reflete isso muito bem, ainda que os guionistas americanos inventem que Cómodo matou o seu pai, o que não é correto. Quando vemos Joaquin Phoenix a estrangular Richard Harris isso não é verdade. Fez muitas maldades, mas não matou o seu pai. O pai, Marco Aurélio, muito provavelmente morreu de varíola, que dizimou muita gente naquela época. Mas não há dúvidas de que Cómodo era um homem muito perverso. E no meio dessa perversidade e dessa loucura, vários governadores, senadores e militares de Roma começam a posicionar-se para procurar uma solução alternativa. Entre eles está Severo, que é casado com Júlia.

Os historiadores deste período colocam sempre as mulheres em segundo plano, quando chegam sequer a referi-las. Isso tornou mais difícil a escrita deste livro, fez com que tivesse maior dificuldade para reunir informação?

Sim. Quando, no século XXI, queremos escrever sobre coisas que aconteceram há 1800 anos, temos o problema da distância, o problema das fontes, mas no império romano, sobre personagens masculinos, encontras muita coisa. Mas quando procuras informação sobre uma personagem feminina é muito mais complexo. As quatro fontes clássicas que nos trazem informação sobre Júlia são: Aurélio Vítor, Herodiano, Dião Cássio e o compêndio de textos denominado História Augusta, também escrito por homens. Mas em todos estes textos não há um único capítulo intitulado Júlia. O que acontece é que há capítulos dedicados a Septímio Severo e aí não puderam evitar referências à esposa, porque era muito importante na vida de Severo. E há capítulos dedicados aos imperadores Geta e Caracala, que eram filhos de Júlia, e aí também não puderam evitar referências à mãe. Eu, juntando referências de uns e de outros à esposa e à mãe, consigo juntar uma quantidade de informação suficiente para ‘montar’ esse capítulo que devia ter sido denominado Júlia. Só que aqui não há capítulos exclusivamente dedicados à história porque se trata de um romance histórico, onde recrio tudo – vida pública, dados históricos, e incorporo uma recriação da vida privada.

Júlia Domna não era certamente o tipo de mulher que se limitasse a ficar em casa a cuidar dos filhos. Gostava de se envolver na intriga política. Isso era normal para uma mulher daquela época?

Não, não era normal nem habitual para as mulheres daquela época. Estaria claramente fora do seu âmbito. O que se passa é que Júlia não era uma mulher comum, não aceitava que o facto de ter nascido mulher a obrigasse a ficar de fora do âmbito político e de toda a esfera de influência relacionada com o poder. Isso fazia dela uma personagem singular, especial. E, no meu entender, particularmente admirável, porque conseguiu, num mundo patriarcal, sexista, machista, controlado por homens, atingir os seus objetivos.

Nota-se que tem uma grande admiração por ela. Mas trata-se de uma mulher extremamente ambiciosa, calculista e talvez até um pouco maquiavélica, não?

Vamos ver os adjetivos que empregaste. Dos três, o que me incomoda mais é o primeiro: ambiciosa. Porque quando se usa para uma mulher, parece que tem uma conotação negativa. E então vamos virar a questão ao contrário: Júlio César não era um homem ambicioso?

